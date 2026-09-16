Sağanak uyarısı yapıldı: İstanbul dahil birçok bölgede kuvvetli olacak

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MGM'nin son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Toroslar Mevkii, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz ile Erzincan ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bazı bölgelerde yağış kuvvetlenecek

Yağışların Marmara'nın doğusu, Ege'nin kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in batısı ve İç Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Kastamonu ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji, kuvvetli yağışların görüleceği bölgelerde meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

İstanbul ve İzmir'de sağanak bekleniyor

Marmara genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülürken, bölgenin doğusunda yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da gün boyunca aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken sıcaklığın 23 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor. Bursa'da ise kuvvetli yağış bekleniyor.

Ege Bölgesi'nde de sağanak etkisini gösterecek. İzmir'de sıcaklığın 28 derece olması beklenirken aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Denizli ve Muğla'da yağışların özellikle öğle saatlerinden sonra etkili olması bekleniyor.

Ankara'nın kuzeyinde kuvvetli yağış

İç Anadolu'nun kuzeybatısında öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Ankara'da sıcaklığın 27 dereceye kadar çıkması beklenirken, kentin kuzey kesimlerindeki yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Çankırı'da da kuvvetli yağış bekleniyor.

Eskişehir'de aralıklı sağanak öngörülürken Konya ve Nevşehir'de parçalı bulutlu hava hakim olacak.

Karadeniz'de yağış bölge geneline yayılacak

Batı Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak bölge genelinde etkisini gösterecek. Düzce ve Kastamonu çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'de de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Çorum çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı belirtilirken Samsun, Rize ve Trabzon'da da sağanak bekleniyor.

Akdeniz'de yağış öğleden sonra etkili olacak

Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Adana'nın kuzey çevrelerinde de yağış beklenirken Hatay'da parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer çok bulutlu hava beklenirken Erzincan ve Ardahan çevrelerinde öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Güneydoğu Anadolu'da ise yağış beklenmiyor. Diyarbakır ve Şanlıurfa'da sıcaklığın 35, Gaziantep'te 33, Mardin'de ise 32 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıklarda önemli değişiklik yok

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın yurdun kuzeybatısında kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.