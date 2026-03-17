Sağanak yağış geliyor: İki bölgede etkili olacak
Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Güney ve doğu illerinde sağanak yağış beklenirken, doğuda buzlanma ve çığ riski, Marmara ve iç kesimlerde ise sis ve pus uyarısı yapıldı. İşte 17 Mart 2026 hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son hava durumu raporuna göre; Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Rize ile Güneydoğu Anadolu’daki birçok ilde yağmur ve sağanak yağış görülecek.
Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde ise yağışların günün ilerleyen saatlerinde etkisini artırması bekleniyor. Yer yer gök gürültülü sağanak geçişleri de görülebilecek.
Doğu’da çığ ve buzlanma riski
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ tehlikesi dikkat çekiyor.
Ayrıca doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarının etkili olacağı tahmin ediliyor. Uzmanlar özellikle sürücülere dikkatli olunması çağrısı yapıyor.
Marmara ve iç kesimlerde sis uyarısı
Marmara başta olmak üzere iç bölgelerde pus ve yer yer yoğun sis bekleniyor. İstanbul’da hava parçalı ve az bulutlu başlarken zamanla bulutlanmanın artacağı, sıcaklığın 12 derece civarında seyredeceği öngörülüyor.
Sıcaklıklar mevsim normallerinde
Hava sıcaklıklarının kuzey ve batı kesimlerde mevsim normallerinde, iç kesimlerde ise normallerin biraz üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Denizlerde fırtınalı rüzgar
Denizlerde ise olumsuz hava koşulları dikkat çekiyor. Batı Karadeniz, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz’de fırtınamlı rüzgar etkili olacak. Bu bölgelerde deniz ulaşımında aksamalara karşı tedbirli olunması isteniyor.