Sağanak yurdu sarıyor: Çok sayıda il için kuvvetli yağış alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara’nın batısı, Ege kıyıları ve Antalya çevresi dışında kalan birçok bölgede aralıklı yağış beklenirken, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

İç Ege ve İç Anadolu’nun yüksek kesimleri ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülebilecek.

Yağışların özellikle Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz (Sinop ve Kastamonu hariç) ile Eskişehir, Ankara’nın batı ilçeleri, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde ise yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağı öngörülüyor.

Meteoroloji, kuvvetli yağışların sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Öte yandan rüzgarın Marmara, Ege ve Batı Karadeniz’in batısında kuzeyli yönlerden, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz ve İç Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi risklere karşı dikkatli olunması istendi.

Hava sıcaklıklarının kıyı Ege ve Marmara’da 2-4 derece artması beklenirken, iç kesimlerde 2-4 derece azalacağı, doğu bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor.

Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ ve kar erimesi tehlikesine karşı uyarı yapıldı.