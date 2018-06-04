Sağlık Bakanlığı, Baykal'ın sağlık durumunu açıkladı

04 Haziran 2018

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın, Gaziler Fizik Tedavi Hastanesi'nde süren tedavisi sırasında, durumunda dün gözlemlenen değişikliğin ardından, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.

Hastanede gerekli tetkiklerin yapıldığı ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Çekilen MR ve CT sonuçları ile yapılan tetkikler neticesinde, durumunda herhangi bir ek patoloji saptanmamıştır. Yakın gözlem amacıyla palyatif servise yatışı yapılmış olup tedavisi devam etmektedir. Sayın Baykal'ın bilinci şu an açık, genel sağlık durumu iyidir."

Kaynak: AA