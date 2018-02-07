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Sağlık Bakanlığı eski çalışanı 7 kişiye FETÖ'den gözaltı

FETÖ soruşturması kapsamında görevlerinden uzaklaştırılan eski Sağlık Bakanlığı çalışanı 3'ü doktor 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Sağlık Bakanlığı eski çalışanı 7 kişiye FETÖ'den gözaltı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, FETÖ ile iltisaklı oldukları gerekçesiyle kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ile görevden ihraç edilen ve ByLock kullandıkları belirlenen eski Sağlık Bakanlığı çalışanı 3'ü doktor 7 kişi hakkında gözaltı çıkartıldı.

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

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