SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI: 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı ne zaman yapılacak?
Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı için bekleyiş devam ediyor. Uzun zamandır Bakan Kemal Memişoğlu'ndan açıklama bekleniyor. Her gün konuyla ilgili gelişme olup olmadığı sorgulanırken "Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı ne zaman yapılacak" diye soruluyor.
Kamuda görev almak özellikle de Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşlar duyuru bekliyor. Temmuz ayının sonuna doğru girilirken ısrarla yöneltilen soru "Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı ne zaman yapılacak" oluyor.
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor?
22 Temmuz 2026 Çarşamba günü Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan konuya dair bir açıklama gelmedi. Temmuz ayı ortasında tercihlerin alınması bekleniyor.
Sözleşmeli personel adayları ÖSYM üzerinden, işçi adayları ise İŞKUR üzerinden başvurularını tamamlayacak.