Sağlık Bakanlığı personel alımı başladı mı, başvuruları ne zaman başlıyor?
Sağlık Bakanlığında sözleşmeli personel ve işçi olarak çalışmak isteyen yüz binlerce kişi aylardır ilan bekliyor. Adaylar her gün "Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman başlıyor" diye soruyor. Peki yeni bir duyuru geldi mi?
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Sağlık Bakanlığı her yıl on binlerce istihdam sağlıyor. Bu yılki başvurular için adaylar gün sayıyor. Haziran ayının 3'te 2'si geri kalırken sıkça başvurulan soru "Sağlık Bakanlığı personel alımı başladı mı, başvuruları ne zaman başlıyor" oluyor.
Sağlık Bakanlığı personel alımı başladı mı?
Hayır, tercihler başlamadı. Henüz Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan ve bakanlıktan duyuru yayımlanmadı. Beklentiler temmuz ayında ilanın çıkması yönünde...
Kaynak: HABER MERKEZİ