Sağlık Bakanlığı her yıl on binlerce istihdam sağlıyor. Bu yılki başvurular için adaylar gün sayıyor. Haziran ayının 3'te 2'si geri kalırken sıkça başvurulan soru "Sağlık Bakanlığı personel alımı başladı mı, başvuruları ne zaman başlıyor" oluyor.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başladı mı?

Hayır, tercihler başlamadı. Henüz Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan ve bakanlıktan duyuru yayımlanmadı. Beklentiler temmuz ayında ilanın çıkması yönünde...