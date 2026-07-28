Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi açıklandı mı? İşçi alımı ne zaman?

Yüz binlerce kişi Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı için uzun süredir bekleyiş içerisinde... Temmuz ayı için büyük bir beklenti vardı fakat olmadı. Ağustos ayına gözler çevrilirken yine sıkça gelen soru "Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor" şeklinde...

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor?

28 Temmuz 2026 Salı günü Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan konuya dair bir açıklama gelmedi. Temmuz ayı ortasında tercihlerin alınması bekleniyor.

Sözleşmeli personel adayları ÖSYM üzerinden, işçi adayları ise İŞKUR üzerinden başvurularını tamamlayacak.