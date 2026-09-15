Sağlık Bakanlığı personel alımı tarihi belli oldu mu? Sözleşmeli personel ve işçi alımı ne zaman?

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Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alacak. Eylül ayı geldi fakat ilan hala yayımlanmadı. Günler ilerliyor aramalar hızlanıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Sağlık Bakanlığı personel alımı tarihi belli oldu mu?

Hayır, 15 Eylül 2026 Salı günü Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tarihleri belli olmadı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da yakın zamanda konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

Kadro ve branş dağılımı da henüz belli olmuş değil.