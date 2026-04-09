Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmeyi bekleyen binlerce aday, kurumun yayımlayacağı güncel personel alımı duyurusuna odaklanmış durumda... İşçi ve sözleşmeli personel kadroları için başvuru şartları ile takvimin netleşmesi amacıyla resmi makamlardan gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Sık sık "Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman" sorusu yöneltiliyor.

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman?

9 Nisan 2026 Perşembe günü Sağlık Bakanlığının duyuru kısmı incelendiğinde yeni bir açıklama yapılmış değil. 2025'te başvurular iki etaptan oluşmuştu ve ilki mayıs ayında başlamıştı. Bu yıl da gözler aynı tarihlerde olacak.

Adaylar tercih işlemlerini, tercih kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

İşçi adayları da başvurularını İŞKUR üzerinden yapacak.