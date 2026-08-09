Sahillerde yetki değişikliği: Yeni düzenleme yürürlüğe girdi
Sahil ve kıyıların kullanımına ilişkin yeni dönem başladı. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, uygun görülen kıyı ve plajlarda bakım, temizlik, güvenlik ve işletme işlemlerini üstlenebilecek. Düzenlemeyle işgallerin ve amaç dışı kullanımın önüne geçilmesi hedefleniyor.
Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, uygun görülen kıyı ve sahil şeritlerinde bakım, temizlik, güvenlik ve işletmeye ilişkin işlemleri doğrudan yürütebilecek.
Bakanlık da devreye girebilecek
Yeni düzenleme, Kıyı Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin yanı sıra onaylı imar planlarına uygun kıyı alanlarını kapsıyor. Buna göre kıyı ve sahillerde bakım, onarım, güvenlik, temizlik ve benzeri işletme faaliyetleri artık yalnızca belediyeler ve mahalli idare birlikleri tarafından yürütülmeyecek. Bakanlığın uygun gördüğü alanlarda ilgili Bakanlık birimleri de bu işlemleri üstlenebilecek.
Söz konusu alanlar, düzenlenecek protokoller kapsamında Bakanlığın merkez teşkilatı, döner sermaye işletmesi ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlara ve bunların iştiraklerine kiralanabilecek.
Sahillerde işgale karşı yeni önlem
Düzenlemenin temel amaçlarından biri kıyılardaki işgallerin ve buna bağlı tahribatın önüne geçmek. Özellikle belediyelerle protokol yapılamayan alanların Bakanlık gözetiminde daha planlı şekilde kullanılması hedefleniyor.
Yeni uygulamayla kıyıların halkın ortak kullanımına açık tutulması ve kamu yararına kullanılması amaçlanıyor.
Plajlardaki kullanım da düzenlenecek
Bakanlık gözetimindeki alanlarda plajların amacı dışında kullanılmasının önüne geçilmesi de planlanıyor. Aynı zamanda vatandaşların ihtiyaç duyduğu duş, gölgelik, soyunma kabini ve seyyar tuvalet gibi hizmetlerin sağlanması ile gerekli ticari ünitelerin düzenlenmesi öngörülüyor.
Bakanlık, uygulamayla kıyıların doğal yapısına zarar verilmeden koruma-kullanma dengesinin sağlanmasını ve vatandaşların plajlardan daha düzenli şekilde yararlanmasını hedefliyor.