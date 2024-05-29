Sahipsiz köpek sorunu nasıl çözülecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıntıları anlattı

Sahiplenilmeyen köpeklerin öldürülmesi anlamına gelen 'uyutma' planı Türkiye’de geniş kesimlerin tepkisiyle karşılaştı. AK Parti’nin hazırladığı taslağa ilişkin son MYK’da Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’a bir sunum yapıldığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sunumun ardından “Tedbir alalım ama ölçüyü de iyi koruyalım. Bu haliyle çalışın” talimatını verdiği belirtilmişti..

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısında yaptığı konuşmada sokak köpekleriyle ilgili tartışmalara ve partisinin konuya ilişkin çalışmasına değindi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan noktalar şöyle:

* Türkiye'de 4 milyon civarında sahipsiz köpek olduğu tahmin ediliyor. Bu sayı asimetrik şekilde artıyor. Bununla birlikte kuduz tehdidi büyüyor. Ankara'da Tunahan çocuğumuz köpekler tarafından parçalandı. Antalya'da Mahra kızımız köpeklerden kaçarken hayatını kaybetti. Bitlis'te Mustafa evladımız kuduza bağlı olarak acılar içinde can verdi. Medine teyzemiz köpekler tarafından yaralandı.

* Hemen her gün köpeklerin sebep olduğu ya bir saldırı ya bir yaralanma ya bir kaza haberi alıyoruz. Diğer evcil hayvanlara saldırdıkları ve onları telef ettikleri vakalar var. Koruma altındaki hayvanlara saldırdıklarını görüyoruz.

Kuduz riski var

* Gelişmiş hiçbir ülkede olmayan bir başıboş köpek sorunumuz var. Bazı ülkeler Türkiye'ye gelecek vatandaşlarını uyarmaya başladı. Kuduz riskinde Türkiye Afrika ülkeleri ile aynı kategoride yer alıyor.

* Tarım Bakanlığımız köpek sorununu en ince ayrıntısına kadar çalışmaktadır. Toplumun büyük kesimi bu meselenin çözülmesini, sokakların herkesi için güvenli hale gelmesini istemekte. Bu çağrıya kayıtsız kalmamız düşünülemez.

Uyutmaya gerek kalmayacak mı?

* Mevzuattaki değişiklik ile sahipsiz köpeklerin sahiplenilmesini planlıyoruz. Bakım evi olmayan yerlerde hemen bakım evleri açılacak. Sahipsiz köpeklere buralarda bakılacak.

* Sahipsiz hayvanlar kısırlaştırılıp aşılanacak ve sahiplerine verilecek. Bunu başarabilirsek bir sonraki adıma da ihtiyaç kalmayacağını düşünüyoruz. Bu sorunu milletimizin arzu ve beklentileri doğrultusunda çözmüş olacağız.