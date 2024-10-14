Sahte ilanlarla 20 milyon lira vurgun yapan çeteyi JASAT çökertti: 66 gözaltı

Denizli’de sosyal medya üzerinden sahte ilanlar vererek dolandırıcılık yapan bir suç örgütü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından çökertildi. Suç örgütü, yerel alım satım sayfalarında römork, konteyner, su deposu ve kiralık ev gibi sahte ilanlar vererek Türkiye genelinde 155 kişiyi dolandırdı. Toplamda 20 milyon lira vurgun yapan örgütün 66 üyesi gözaltına alınırken, 31’i tutuklandı.

8 aylık takip sonrası operasyon

JASAT dedektifleri, gelen ihbarlar üzerine başlattıkları fiziki ve teknik takip sonucunda, çete üyelerinin sahte hesaplar veya şifreleri çalınmış gerçek kişi hesapları üzerinden dolandırıcılık yaptığını belirledi. Şüpheliler, vatandaşlardan kaparo adı altında para aldı ancak ilan edilen ürünleri teslim etmedi. Yaklaşık 8 aylık takip sonucunda, Denizli merkezli 7 ilde 400 jandarma personelinin katılımıyla eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 74 şüpheliden 66'sı yakalanırken, 8 şüpheli aranıyor.

Talimat yerine getirmeyen çete üyelerine işkence

JASAT timlerinin gözaltına aldığı şüphelilerin vücutlarındaki darp izleri dikkat çekti. Yapılan incelemelerde, örgüt üyelerinin talimatları yerine getirmemesi halinde işkenceye maruz kaldığı tespit edildi. Çete içindeki bu baskı mekanizması, soruşturmanın derinleştirilmesiyle ortaya çıktı.

Bakan Yerlikaya’dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, çökertilen suç örgütleri hakkında bilgi verdi. Yerlikaya, Denizli’de Niyazi Dönmez’in liderliğindeki organize suç örgütünün yanı sıra, 5 farklı ilde yapılan operasyonlarla toplamda 6 suç örgütünün çökertildiğini belirtti.

31 tutuklama

Gözaltına alınan 66 şüpheliden 31’i, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “Nitelikli dolandırıcılık” ve “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından tutuklandı. Diğer 35 şüpheliden 30’u serbest bırakılırken, 5’i adli kontrol şartıyla serbest kaldı.