Sahurda tok tutan yiyecekler neler? Sahurda ne yenir, neler yenmez?

İslam dünyasının sabırsızlıkla beklediği mübarek Ramazan ayı geldi. Sahura kalkacak olan müminler bazı sorularına cevap arıyor. En çok da "Sahurda tok tutan yiyecekler neler" sorusu yöneltiliyor.

Sahurda tok tutan yiyecekler neler?

Sahurda tok tutan yiyecekler, uzun süre sindirilen, kan şekerini dengede tutan ve susuzluğu artırmayan besinlerden oluşmalıdır.

Yumurta ve protein kaynakları

Yumurta: Uzun süre tok tutar, kas kaybını önler.

Az tuzlu peynir: Protein ve yağ dengesi sayesinde tokluk sağlar.

Yoğurt ve süzme yoğurt: Sindirimi yavaştır, mideyi uzun süre meşgul eder.

Kefir: Bağırsakları destekler, açlık hissini geciktirir.

Lif oranı yüksek besinler

Yulaf ezmesi: Kan şekerini dengeler, geç acıktırır.

Tam buğday ekmeği: Beyaz ekmeğe göre daha uzun süre tok tutar.

Chia tohumu ve keten tohumu: Lif ve sağlıklı yağ içerir.

Kurubaklagiller (az miktarda): Lif sayesinde tokluk süresini uzatır.

Sağlıklı yağlar

Zeytin: Az miktarda tüketildiğinde tokluk hissi verir.

Avokado: Sağlıklı yağ içeriğiyle açlığı geciktirir.

Ceviz, badem, fındık: Küçük porsiyonlarla uzun süre tok tutar.

Sebze ve meyveler

Salatalık, domates, yeşillikler: Su ve lif içerikleriyle destek sağlar.

Elma, armut: Lif oranı yüksek olduğu için tok tutar.

Muz (yarım): Enerji verir, mideyi yormaz.

Sahurda kaçınılması gerekenler

Tuzlu peynirler, salam, sucuk gibi işlenmiş ürünler

Beyaz ekmek, poğaça, börek gibi hızlı acıktıran hamur işleri

Şekerli gıdalar ve tatlılar

Aşırı çay ve kahve (susuzluğu artırır)