Sahurda tok tutan yiyecekler neler? Sahurda ne yenir, neler yenmez?
Ramazan ayı başlıyor ve İslam dünyasında ilk sahur heyecanı yaşanıyor. Bu gece sahura kalkacak olan Müslümanlar yaklaşık 12 saat boyunca oruç tutacak ve en iyi koşullarda ibadetlerini yerine getirmek istiyor. Bugün sıkça "Sahurda ne yenir" sorusu geliyor.
İslam dünyasının sabırsızlıkla beklediği mübarek Ramazan ayı geldi. Sahura kalkacak olan müminler bazı sorularına cevap arıyor. En çok da "Sahurda tok tutan yiyecekler neler" sorusu yöneltiliyor.
Sahurda tok tutan yiyecekler neler?
Sahurda tok tutan yiyecekler, uzun süre sindirilen, kan şekerini dengede tutan ve susuzluğu artırmayan besinlerden oluşmalıdır.
Yumurta ve protein kaynakları
Yumurta: Uzun süre tok tutar, kas kaybını önler.
Az tuzlu peynir: Protein ve yağ dengesi sayesinde tokluk sağlar.
Yoğurt ve süzme yoğurt: Sindirimi yavaştır, mideyi uzun süre meşgul eder.
Kefir: Bağırsakları destekler, açlık hissini geciktirir.
Lif oranı yüksek besinler
Yulaf ezmesi: Kan şekerini dengeler, geç acıktırır.
Tam buğday ekmeği: Beyaz ekmeğe göre daha uzun süre tok tutar.
Chia tohumu ve keten tohumu: Lif ve sağlıklı yağ içerir.
Kurubaklagiller (az miktarda): Lif sayesinde tokluk süresini uzatır.
Sağlıklı yağlar
Zeytin: Az miktarda tüketildiğinde tokluk hissi verir.
Avokado: Sağlıklı yağ içeriğiyle açlığı geciktirir.
Ceviz, badem, fındık: Küçük porsiyonlarla uzun süre tok tutar.
Sebze ve meyveler
Salatalık, domates, yeşillikler: Su ve lif içerikleriyle destek sağlar.
Elma, armut: Lif oranı yüksek olduğu için tok tutar.
Muz (yarım): Enerji verir, mideyi yormaz.
Sahurda kaçınılması gerekenler
Tuzlu peynirler, salam, sucuk gibi işlenmiş ürünler
Beyaz ekmek, poğaça, börek gibi hızlı acıktıran hamur işleri
Şekerli gıdalar ve tatlılar
Aşırı çay ve kahve (susuzluğu artırır)