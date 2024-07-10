Sakarya sahillerinde denize girişler yasaklandı

Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahillerinde yoğun dalga ve rip akıntısı etkili oluyor. Kaymakamlıklarca, elverişsiz şartlar dolayısıyla 3 ilçede denize girişler yasaklandı.

Sahillerde görev yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek denize girilmemesi konusunda uyarıda bulunuyor.