Sakarya sahillerinde denize girişler yasaklandı
Sakarya sahillerinde olumsuz koşullar nedeniyle denize girişlere izin verilmiyor.
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Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahillerinde yoğun dalga ve rip akıntısı etkili oluyor. Kaymakamlıklarca, elverişsiz şartlar dolayısıyla 3 ilçede denize girişler yasaklandı.
Sahillerde görev yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek denize girilmemesi konusunda uyarıda bulunuyor.