Şam'dan olumlu yanıt: CHP lideri Özgür Özel Suriye yolcusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye yönetimine yönelik geçmişten farklı olarak ılımlı mesajlarının yankısı sürerken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de Şam’a gitmesi bekleniyor.

Halk TV’ye konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Şam'la irtibat kurduklarını belirterek "Görüşme niyetine ilişkin... Bu konuların çözümüne ilişkin niyet ifadesi karşılık buldu. Bundan sonraki kısım sadece şartların olgunlaşması yani nerede görüşme yapılacak hangi tarihte yapılacak bunlar konuşulacak. Ama biz niyet olarak bir an önce bu görüşme isteğimizi ifade ettik. Şam’dan da bu isteğe olumlu cevap geldi. Şartlar oluşunca bu görüşme gerçekleşecektir."

'Sorunun müsebbiblerinden bir tanesi cumhurbaşkanımız'

Suriye ile temas kurulmasının önemli olduğunu vurgulayan Bulut, şunları söyledi: ''Gelelim Suriye meselesine, bir sorun var ve bu sorunun müsebbiblerinden bir tanesi Cumhurbaşkanımız. Yeni Osmanlıcılık 'Oraya bayrağımızı koyacağız' dedi. Suriye’de bizim bayrağımızın olduğu küçük bir toprak parçası (Süleyman Şah Türbesi) oradan bile biz o türbeyi taşıdık. On milyonun üzerinde mülteci geldi ülkemize. Yani yarattığı kültürel değişiklikler, ekonomide yarattığı hasar, toplumsal gerginlikler...Kayseri meselesi, Sivas’ın olduğu gün Kayseri’de olaylar vardı.

'Meseleyi barışçıl yöntemle çözmek gerekiyor'

Bu ülke 6-7 Eylülleri yaşamış bir ülke, Maraş’ı yaşamış bir ülke. Bu kadar elektriğin yüksek olduğu bir yerde bu sorunu çözmeye dair kim sorumluysa ona destek vermek lazım. Efendim biz söyledikten sonra Tayyip Erdoğan da görüşeceğini ifade ediyor. Görüşsün. Bazen şöyle bir soru geliyor, önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı mı görüşecek, Cumhurbaşkanı mı görüşecek? Vallahi kim görüşürse görüşsün, çünkü bu meseleyi barışçıl bir yöntemle çözmek gerekiyor.''