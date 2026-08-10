Samsun'un doğusuna 'sarı kodlu' yağış uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Samsun'un bazı ilçeleri için yerel kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Gök gürültülü sağanak uyarısı yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre yarın (salı) sabah ilk saatlerden itibaren Samsun merkez ve doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi muhtemel riskler konusunda vatandaşların tedbirli olması gerektiği belirtildi.