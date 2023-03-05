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Şanlıurfa'da 6 katlı bina çöktü!

Kahramanmaraş depremlerinin vurduğu Şanlıurfa'da kent merkezinde bulunan 7 katlı bina çöktü. Bazı kişilerin yaralı çıkarıldığı enkazda arama kurtarma çalışmaları başlatıldı

Haber Merkezi
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen kentte Haliliye ilçesindeki bir bina çöktü.

Bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi.

Bazı kişilerin yaralı çıkarıldığı enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.