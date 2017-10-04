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Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu

Gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu
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Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda, terör örgütünün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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