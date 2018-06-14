Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 4 ölü 8 yaralı

14 Haziran 2018

Alınan ilk bilgilere göre, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde seçim çalışmalarını yürüten AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın da aralarında bulunduğu gruba, HDP'li olduğu öne sürülen silahlı kişilerce saldırı yapıldı.

Karşılık verilmesi üzerine çıkan olayda silahla vurulan 12 kişi yaralandı.

Suruç ve Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edilen yaralılardan milletvekilinin ağabeyi Mehmet Yıldız ile Esved, Fadıl ve Ferit Şenyaşar müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bölgede kontrol sağlandı

Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin müdahalesiyle yatıştırılan kavganın ardından bölgede kontrol sağlandı.

Olayın ardından hastanelerin önünde toplanan tarafların yakınları, polis ekiplerince bulundukları yerden uzaklaştırıldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Vali Abdullah Erin, Suruç'a giderek yaralıların durumuyla ilgili bilgi aldı.

Bakan Kaya: Yıldız'ın 4 ağabeyi yaralı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ise NTV canlı yayınında saldırıya ilişkin AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ı aradığını ve başsağlığı dilediğini belirterek, "Kardeşini kaybettiği ve 4 ağabeyinin yaralı olduğu bilgisini verdi. İkisi ağır yaralıymış. Rabbimden rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı Demircan: Uçak ambulans gönderildi

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ise Samsun'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'da AK Parti'lilere yönelik bir saldırı olduğu haberinin kendisine geldiğini söyledi.

Milletvekili adayı arkadaşlarına bir saldırı olduğunu belirten Demircan, "Yaralılar var. İlk müdahale yapıldı, gerekli müdahaleler yapılıyor. Bölgede uçak ambulansa ihtiyaç vardı, gönderdik. Bilgiler geldikçe paylaşacağız." dedi.

Valilikten açıklama

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, "AK Parti Milletvekili Sayın İbrahim Halil Yıldız'ın, yanındaki grupla birlikte Suruç ilçe merkezinde gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sonrasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi neticesinde biri sayın milletvekilinin yakını olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi yaralanmıştır." denildi.

Kılıçdaroğlu'ndan Suruç saldırısı açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suruç'ta AK Partililere saldırı ile ilgili "Seçimlerde elbette ki insanlar farklı görüşlerdedirler ve giderler kendi tercih ettikleri partiye veya kişiye oy verirler. Demokratik bir ortamda olması gereken budur ve hoşgörüyle insanlar düşüncelerini ifade ederler. Bir çatışma, hele hele yaralama gibi bir tablonun olmaması lazım. Umarız kimse hayatını kaybetmemiştir, umarız yine oradaki gerginlik sona erer." ifadelerini kullandı.

Kalın: Suruç'taki menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Suruç'ta AK Partililere yönelik silahlı saldırı sonucu 3 kişinin ölümü ve 9 kişinin yaralanmasına neden olan olayla ilgili paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, paylaşımında, "Suruç'taki menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın kardeşi de saldırıda hayatını kaybetti. Tüm aileye başsağlığı diliyorum. Olay aydınlatılacak ve failler adalet önüne çıkartılacaktır." ifadelerine yer verdi.

Yıldırım: Suruç'taki saldırı vahim bir hadisedir

Başbakan Yıldırım, Suruç'taki saldırı ile ilgili, "Bu, vahim bir hadisedir. Sebebi ne olursa olsun hiçbir şey insan hayatından daha önemli değildir." dedi.

Soylu: Suruç'taki saldırı önceden kurgulanmış

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suruç'ta AK Partililere yönelik silahlı saldırıya ilişkin, "Bu hadise aydınlığa kavuştuğu andan itibaren, bunun içinde kim varsa gereği yerine getirilecektir." dedi

Soylu, şöyle konuştu:

"Siyaseti ürküterek, korkutarak, baskı altına alarak, tahrik ederek ve buna silah karıştırarak yapmaya çalışanın yanına bırakmayız."

HDP'den saldırı açıklaması

Kaynak: AA