HDP'den saldırı açıklaması

14 Haziran 2018

HDP, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 3 kişinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili açıklama yaptı.

HDP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "24 Haziran'a günler kala çok üzücü olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Provokasyonlarla halkın ayaklandırılmaya çalışıldığını görüyoruz. Suruç'ta 3 kişinin yaşamını yitirdiğinin bilgisini aldık. Bunu yapanları lanetliyoruz.

Bu seçim bir savaş seçimi değildir, insanların birbirini öldürecek düzeye gelmemesi gerekir. İnsanlarımız kendi kaderlerini belirleyecekler, herkesin buna saygı duyması gerek. Biz halkımız kimi seçerse ona saygı duyacağız, karşı taraf da buna saygı duymak zorundadır!" ifadeleri kullanıldı.

Olayın, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, yeniden AK Parti'den milletvekili adayı olan İbrahim Halil Yıldız ile DBP'li yönetici Esvet Şenyaşar arasında başlayıp ailelerin katılmasıyla büyüdüğü iddia edildi. Yaşanan silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı.

Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 3 ölü 9 yaralı