Sapanca'daki gizli kamera davasında yeni gelişme: Savcı cezayı açıkladı

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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir bungalovda gizli kamerayla izleme yapıldığı iddiasına ilişkin iki sanığın yargılandığı davada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Sapanca 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık H.K. ve avukatı Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, sanık T.S. ile müştekiler ve avukatları duruşmada yer almadı.

Sanık suçlamaları reddetti

Müştekilerin kızı M.K'nin de mağdur olması nedeniyle açılan ve mevcut dosyayla birleştirilen dava kapsamında söz verilen H.K, hakkındaki iddiaları kabul etmedi.

H.K, "Daha önceki beyanlarımı tekrar ederim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Kameranın bozuk olduğu tespit edilmiştir, bu sebeple beraatimi talep ederim" dedi.

Sanığın avukatı da kameraların çalışmadığını ve suçun oluşmadığını savunarak müvekkilinin beraatini istedi.

Savcıdan iki sanık için hapis talebi

Esas hakkındaki mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı ise suçların katılanlara ve mağdura karşı işlendiğinin sabit olduğu görüşünü bildirdi. Savcı, H.K. ve T.S'nin üçer kez "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Hakim, taraflara mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için ek süre vererek duruşmayı erteledi.

İki şüpheli tutuklanmış, işletme mühürlenmişti

Olay, 15 Nisan 2025'te Sapanca'daki bungalovda gizli kamerayla izleme yapıldığı iddialarının gündeme gelmesiyle ortaya çıkmıştı. Sakarya Valiliğinin başlattığı adli ve idari tahkikat kapsamında işletmede inceleme yapılmış, işletme sahibi H.K. (31) ile T.S. (48) gözaltına alınmıştı.

İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, işletme ilçe belediyesi tarafından süresiz mühürlenmişti. Haklarında hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle başlayan yargılamada sanıkların Eylül 2025'te tahliyelerine karar verilmişti.