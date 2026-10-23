Şarkıcı Nev yeniden entübe edildi: Sağlık durumu kritik

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

“Zor”, “Sen Gibi”, “Benmişim” ve “Mühürlü Kaderim” gibi şarkılarıyla tanınan şarkıcı Nev'in sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Gerçek adı Nevzat Doğansoy olan 57 yaşındaki sanatçı, geçtiğimiz ay karaciğer rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda entübe edilen Nev'in daha sonra yoğun bakımdan çıktığı ve organ nakli beklediği açıklanmıştı.

Menajeri duyurdu: Durumu çok kritik

Tedavisi devam eden Nev'in sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine yeniden entübe edildiği bildirildi.

Sanatçının menajeri İlker Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Merhaba dostlar, dün gece Nev tekrar entübe edildi. Durum çok kritik, dualarınızı eksik etmeyin.” ifadelerini kullandı.

Nev için acil kan bağışı çağrısı

Ercan, sanatçının yoğun kanaması bulunduğunu belirterek kan bağışı çağrısında da bulundu.

Nev'in tedavi sürecinde kana ihtiyaç duyulduğunu aktaran Ercan, şu ifadeleri kullandı:

“Yoğun kanaması olduğu için kan ihtiyacı oluyor. 0 Rh pozitif olup herhangi bir problemi olmayan arkadaşları Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde Nevzat Doğansoy adına kan vermeye bekliyoruz.”