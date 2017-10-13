Savcılıktan Metin Topuz açıklaması

13 Ekim 2017

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ soruşturmasında tutuklanan ABD Konsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un ailesi avukatının Silivri Cezaevi idaresi tarafından arandığı ve bilgilendirme yapıldığını açıkladı.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"(FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi) Metin Topuz'un gerek aile fertleri gerekse avukatları tarafından herhangi bir görüşme isteğinin gerçekleşmemesi üzerine, başsavcılığımız talimatıyla 11 Ekim'de eşi A.Ö.T. ve avukatı Selman Alibaş, Silivri Cezaevi idaresi tarafından aranarak gerekli bilgilendirme yapılmış olup, avukat Alibaş tarafından ziyaretin bugün yapılacağı cevabı alınmıştır."

Kaynak: AA