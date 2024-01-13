Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün: "185 ülkeye 230 savunma sanayi ürünü ihraç ettik"

ANKARA-DÜNYA

Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, 2023 hedeflerindeki gerçekleşmeler ve 2024 hedefleri ile ilgili açıklamalar yaptı. Ankara’da medya Medya organlarının Ankara Temsilcileri ile sohbet toplantısı gerçekleştiren Görgün, savunma sanayinin 2023 hedeflerini gerçekleştirdiğine, 5.5 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşıp,10.2 milyar dolarlık sözleşmeye de imza attığına dikkat çekerek 2024 yılında 40’ın üzerinde önemli projeyi hayata geçirmeyi hedeflediğini söyledi. İşte Görgün’ün savunma sanayine ilişkin açıklamaları:

“Çıkan ihtiyaçları anında telafi ediyoruz”

“Türk savunma sanayii, başkanlığımız koordinasyonunda tasarımdan seri üretime, Ar-Ge ve inovasyondan sanayileşmeye, yürüttüğü proje faaliyetleriyle tüm güvenlik birimlerimizin ihtiyaçlarını, yerli ve milli imkânlarla en etkin biçimde karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor. SSB olarak, bir yandan harekât sahasında ortaya çıkan ihtiyaçları karşılarken, bir yandan mevcut projelerimizi geliştirmeye devam etmekte, öte yandan da teknolojik ilerlemeleri yakından takip edip geleceğin muharebe ortamına hazırlanıyoruz.”

“3 bin 500 firmamız var”

“Sektörümüz bugün, 3 bin 500’ü aşkın firmasıyla ülkemiz ekonomisine en yüksek katkıyı veren sektörlerden biri haline geldi. Bu kapsamda yürütülen 850’yi aşkın sayıda proje ve diğer ilgili faaliyetlerin sonucunda gelinen noktada savunma ve havacılık sanayii ihracat rakamımız 2023 yılında yüzde 27lik artışla 5.5 milyar dolara ulaştı. İnsansız hava araçları başta olmak üzere, helikopterler, kara araçları, deniz araçları, silah ve mühimmatlar, füze sistemleri, elektronik sistemler ve radar sistemleri üreten firmalarımız 2023 yılında toplam değeri 10 milyar 240 milyon doları aşan sözleşmeler imzaladılar. Savunma sanayiimiz son 10 yıl içinde dünyanın dört bir yanına, farklı coğrafyalarda 185 ülkeye 230 çeşit ürün ihraç etti.”

“7 değer üzerinde inşa ediliyor”

“SSB’nin vizyonunu 7 temel değer etrafında inşa ediyoruz. SSB’nin rolleri, sürdürülebilirlik anlayışı, Ar-Ge ve Teknoloji yönetimi, iş yapış kültürü, ihracat odağı ve yetenek yönetimi ve gelişim konularında elde edeceğimiz kazanımların Türk savunma sanayiine büyük bir ivme kazandıracağından eminiz. Bu değerleri biraz daha derinlemesine inceleyecek olursak; SSB Rolleri; Savunma Sanayii Başkanlığımızın düzenleyici, geliştirici, teşvik edici, yol gösterici, kolaylaştırıcı olmak üzere beş temel rolü üzerinde çalışıyoruz.”