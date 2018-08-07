Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı sona erdi
Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda, toplam 13.5 milyar lira bedeli olan projeler değerlendirildi.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından yapılan Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin ilk toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantı, 3 saat 15 dakika sürdü.
Toplam 13.5 milyar lira bedeli olan projelerin değerlendirildiği toplantıda, ATAK helikopterine yeni kabiliyetler kazandırılması ve İHA sistemlerine yönelik projeler ele alındı. Toplantıda ayrıca, yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik projeler hakkında yeni kararlar alındı.
Kaynak: AA