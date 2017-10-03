"Savunmada 543 proje üzerinde çalışıyoruz"

03 Ekim 2017

Başbakan Binali Yıldırım, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) Alp Havacılık Helikopter İş Merkezi Tesisleri'nin açılış törenine katıldı.

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

"2002'de sadece savunma sanayi ile alakalı 66 proje üzerinde çalışırken bugün 543 proje üzerinde çalışıyoruz. Bu projelerin toplam bütçe büyüklüğü 60 milyar dolardır.

Eskişehir ilk otomobili yaptığımız yer. Eskişehir sessiz sedasız, havacılığın, lokomotif motoru teknolojilerinin merkezi oldu. Eskişehir, ihracatta ülkemizin lokomotifi olacak.

Uzay ve havacılık teknolojilerinden ülke kalkınması ve milli güvenliğin sağlanması, doğal kaynakların tespiti ve bunun halkın refahı için kullanılması adına Türkiye Uzay Ajansı'nı kurma kararı aldık. Bu kararı da tasarı, taslak olarak Meclise gönderdik. Bu yasama döneminde inşallah Türkiye Uzay Ajansı da kurulmuş olacak"

Sikorsky parçaları üretilecek

Alp Havacılık Helikopter İş Merkezi Tesisleri, 90 milyon dolarlık yatırımla kuruldu. Tesiste, Sikorsky helikopterleri için bazı parçaların üretimi yapılacak. Alp Havacılık'ın hayata geçirdiği 11 bin metrekarelik tesisin, 500 milyon dolarlık iş hacmi yaratması öngörülüyor.