Sayısal Loto 5.7 milyon lira devretti

12 Mayıs 2018

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto'nun 1122'nci hafta çekilişi yapıldı.

MPİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 164 kişi 5 bin 220 lira 45'er kuruş, 4 bilen 9 bin 672 kişi 67 lira 15'er kuruş, 3 bilen 175 bin 746 kişi de 10 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte toplam 3 milyon 315 bin 812 lira 40 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 2 milyon 127 bin 51 lira 53 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 188 bin 465 lira 55 kuruş kamuya aktarılacak.

Bu haftaki çekilişte kazandıran numaralar ise 2, 3, 9, 21, 32, 42 olarak belirlendi.

Kaynak: AA