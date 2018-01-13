Sayısal Loto'da ikramiye ikiye bölündü

13 Ocak 2018

Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.

Sayısal Loto'nun bin 105'inci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 2, 14, 27, 31, 32 ve 45 oldu.



Bu haftaki çekilişte 6 bilen 2 kişi, 1 milyon 962 bin 121 lira 5'er kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu.



Büyük ikramiyeyi kazanan talihliler kuponlarını Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ile Denizli'nin Merkezefendi ilçelerinden yatırdı.

Bu haftaki çekilişte 5 bilen 154 kişi 5 bin 639 lira 70'er kuruş, 4 bilen 8 bin 783 kişi 74 lira 15'er kuruş, 3 bilen 162 bin 492 kişi 11 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.