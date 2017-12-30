Sayısal Loto'dan 1.8 milyon liralık ikramiye

30 Aralık 2017

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto'nun bin 103'üncü haftaki çekilişi yapıldı.

Yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 6 bilen bir kişi 1 milyon 759 bin 551 lira 20 kuruş, 5 bilen 104 kişi 7 bin 124 lira 70'er kuruş, 4 bilen 7 bin 492 kişi 74 lira 65'er kuruş, 3 bilen 138 bin 991 kişi 11 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar 3, 6, 19, 35, 38 ve 41 oldu.

Büyük ikramiyeyi kazanan talihli kuponunu Muğla'nın Bodrum ilçesinden yatırdı.

Çekilişte toplam 4 milyon 630 bin 396 lira 10 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan kamuya KDV olarak 1 milyon 840 bin 685 lira 87 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 28 bin 976 lira 91 kuruş aktarılacak.

Kaynak: AA