Seçim 14 Mayıs'ta mı? Erdoğan mesajı verdi, muhalefetten art arda açıklamalar geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim tarihine yönelik yaptığı konuşmada 1950 yılında 14 Mayıs'ta yapılan seçim tarihine gönderme yaparak, 2023 seçimlerinin aynı gün olacağı mesajını verdi.

Partisinin meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada Erdoğan, "Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün, Altılı Masa diye karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, kifayetsiz muhterislere yeter diyecektir" ifadesini kullandı.

73 yıl öncek 14 Mayıs seçimi

Genel seçimler 1950 yılında, yani 73 yıl önce 14 Mayıs tarihinde düzenlenmiş ve TBMM 9. dönem milletvekilleri seçilmişti.

Öne çekilecek

Olağan takvime göre 18 Haziran'da yapılması gereken cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimlerinin bir süre öne çekilmesini AK Parti bu ay başında gündeme getirdi.

Muhalefetten art arda açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamaları siyasi gündemi hızlandırdı. İlk açıklama Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'dan geldi. Uysal, "Erdoğan, 14 Mayıs'ı işaret etmiş; Biz Demokrat Parti olarak buradayız, aynı yerdeyiz, bekleriz" ifadelerini kullandı.

"14 Mayıs hayırlı olsun"

Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü İdris Şahin de Twitter'dan bir açıklama yaptı. Şahin, "Demokrasinin şerefi sandıktır. 14 Mayıs hayırlı olsun" dedi.

CHP'den açıklama

Erdoğan'ın 14 Mayıs mesajının ardından bir açıklama da CHP'den geldi. CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, "Milletten kopanlara, seçilmiş belediye başkalarını tasfiye etmek isteyenlere, kayyumları seçilmişlerin önüne koyanlara kırmızı kartın gösterileceği, “Yeter söz milletindir!” denilecek tarihtir 14 Mayıs. Bu iktidar merkez sağ değil radikal sağdır. DP mirasına sığınmaları beyhude" dedi.