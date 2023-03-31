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Seçmen kaydı sorgulaması nasıl ve nereden yapılır?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçmen kaydı sorgulama işlemlerinin, kurulun internet sitesi ve çağrı merkezi, Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması ile e-Devlet'ten yapıldığını bildirdi.

Haber Merkezi
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YSK'nin, seçmen kaydı sorgulama işlemlerine ilişkin açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Seçmen kaydı sorgulama işlemleri sadece 'https://secmen.ysk.gov.tr', Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması, 444 9 975 numaralı Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Çağrı Merkezi ve e-Devlet aracılığıyla yapılmaktadır. Bu kanallar dışında seçmen kaydı sorgulama işlemlerine itibar etmeyiniz."