Seferihisar Belediyesi'ne operasyon: 6 kişi gözaltına alındı
İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet iddiaları kapsamında düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, gözaltına alınanlar arasında Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da bulunduğu öğrenildi.
İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet iddiaları kapsamında başlatılan soruşturmada operasyon gerçekleştirildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen operasyonun sabah saatlerinde düzenlendiği öğrenildi.
Belediye Başkan Yardımcısı da gözaltına alındı
Eş zamanlı baskınlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da yer aldığı belirtildi.
Soruşturma kapsamında bazı müteahhitlerin de gözaltına alındığı ifade edilirken, operasyonun devam ettiği bildirildi.