Şehir şehir AFAD acil durum iletişim numaraları paylaşıldı

Depremde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) Mardin, Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya ve Adana'daki il müdürlüklerinden bilgi alınabilir.

Depremin etkilendiği bölgelerde AFAD il müdürlüklerinde telefon numaraları şöyle:

AFAD Mardin: 0482 212 3740

AFAD Diyarbakır: 0412 326 1156

AFAD Hatay: 0326 112 0000

AFAD Maraş: 0344 221 4991

AFAD Antep: 0342 428 1118

AFAD Adıyaman: 0416 216 1231

AFAD Urfa: 0414 313 7290

AFAD Malatya: 0422 212 8432

AFAD Adana: 0322 227 2854



AFAD Mobil uygulaması

AFAD'ın mobil uygulamasından da çağrı yapılabiliyor. 112 Acil Çağrı Merkezleriyle internet üzerinden görüşme yapılabiliyor. Uygulama üzerinden acil çağrı ile eş zamanlı olarak 112 Çağrı Merkezi uygulamaları ile mesajlaşma bağlantısı gerçekleşebiliyor.



CİMER'de "Deprem acil" başlığının kullanıma hazır hale getirildi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, CİMER'de "Deprem acil" başlığının kullanıma hazır hale getirildiğini bildirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan depremde devletin tüm kurumlarıyla koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, CİMER'de "Deprem acil" başlığının kullanıma hazır hale getirildiği kaydedildi.