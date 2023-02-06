Şehir şehir AFAD acil durum iletişim numaraları paylaşıldı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın il müdürlüklerinden, depremin etkili olduğu bölgelerden bilgi alınabiliyor. Acil durumda bilgi almak için AFAD il müdürlüklerinin telefon numaraları paylaşıldı.
Depremde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) Mardin, Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya ve Adana'daki il müdürlüklerinden bilgi alınabilir.
Depremin etkilendiği bölgelerde AFAD il müdürlüklerinde telefon numaraları şöyle:
AFAD Mardin: 0482 212 3740
AFAD Diyarbakır: 0412 326 1156
AFAD Hatay: 0326 112 0000
AFAD Maraş: 0344 221 4991
AFAD Antep: 0342 428 1118
AFAD Adıyaman: 0416 216 1231
AFAD Urfa: 0414 313 7290
AFAD Malatya: 0422 212 8432
AFAD Adana: 0322 227 2854
AFAD Mobil uygulaması
AFAD'ın mobil uygulamasından da çağrı yapılabiliyor. 112 Acil Çağrı Merkezleriyle internet üzerinden görüşme yapılabiliyor. Uygulama üzerinden acil çağrı ile eş zamanlı olarak 112 Çağrı Merkezi uygulamaları ile mesajlaşma bağlantısı gerçekleşebiliyor.
CİMER'de "Deprem acil" başlığının kullanıma hazır hale getirildi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, CİMER'de "Deprem acil" başlığının kullanıma hazır hale getirildiğini bildirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan depremde devletin tüm kurumlarıyla koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, CİMER'de "Deprem acil" başlığının kullanıma hazır hale getirildiği kaydedildi.