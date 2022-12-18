"Sel bahanesiyle çiftçiyi mağdur etmeyin" uyarısı

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Kökce, selin etkili olduğu Yeni, Göksu ve Kum mahallerindeki üreticilerle bir araya geldi.

Seralardaki ürünleri zarar gören çiftçilere bir kez daha "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Kökce, yaptığı açıklamada, büyükşehirlerde bazı kişilerin seli bahane ederek sebze ve meyve fiyatlarını arttırdığını söyledi.

Selin meydana geldiği 12 Aralık'ta Kumluca Toptancı Hali'nde domatesin 12, biberin 10, patlıcan ve salatalığın 9 liradan satıldığını kaydeden Kökce, "Bugün toptancı halimizde domates 11, biber, patlıcan ve salatalık 8 lira. Büyükşehirlerde fiyatları yükselterek 'sel nedeniyle böyle oldu' demek, insafsızlıktır, vicdansızlıktır. Çiftçi zaten selde mağdur olmuş, bir de çiftçinin sırtından para kazanmak isteyen fırsatçılar tarafından mağdur edilmesini istemiyoruz." dedi.

Selin ardından bakanların bölgeye gelerek gerekli incelemeleri yaptıklarını, devletin tüm imkanlarının yaraların sarılması için seferber edildiğini belirten Kökce, "Devletimizden bu karaborsacılara, fırsatçılara gereken cevabın verilmesini ve çiftçimizin bu gibi durumlarla mağdur edilmesinin önlenmesini istiyoruz." diye konuştu.

"Hem bizi hem tüketiciyi mağdur etmesinler"

Çiftçilerden Mehmet Aydın da selden sonra seradaki ürünlerinin kurumaya ve bozulmaya başladığını, emeklerinin çöpe gittiğini dile getirdi.

Kendileri bu durumdayken, İstanbul gibi büyükşehirlerde sel bahane edilerek fiyatların yükseltildiğini öğrendiklerini dile getiren Aydın, "Selden dolayı zaten çok mağduruz. Seli bahane göstererek hem bizi hem tüketiciyi mağdur etmesinler. Halde ürün var, almıyorlar sonra 'İstanbul'da ürün yok' diye fiyat yükseltiyorlar. Devletimiz bunu yapanlara 'dur' desin." ifadelerini kullandı.

Bu arada seraları selden zarar gören çiftçiler ürünlerini kurtarabilmek için çalışmalarına devam ediyor, bazı üreticiler seyreltme yaparak bitkilerin yükünü azaltmaya çalışıyor.

Antalya'da etkili olan kuvvetli yağışın ardından Kumluca, Finike ile Demre ilçelerinde sel meydana gelmiş, örtü altı tarımda önemli paya sahip Kumluca'da çok sayıda sera ve tarım arazisinde zarar oluşmuştu.