Selahattin Günday kimdir? Selahattin Günday neden gözaltına alındı?

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaşif Kozinoğlu dosyası kapsamında yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında gazeteci Selahattin Günday’ın da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında gazetecilerin yanı sıra doktor ve sağlık sektörü çalışanları da bulunuyor.

Günday’ın avukatı Hüseyin Ersöz ise gözaltının gerekçesini anlamlandırmakta güçlük çektiklerini açıkladı.

Gelişmenin ardından özellikle “Selahattin Günday kimdir?”, “Selahattin Günday nerede çalışıyor?” ve “Selahattin Günday neden gözaltına alındı?” soruları gündeme geldi.

Selahattin Günday kimdir?

Selahattin Günday, uzun yıllardır gazetecilik yapan ve özellikle adliye, güvenlik ve kamuoyunun yakından takip ettiği soruşturma ve davalara ilişkin haberleriyle tanınan bir gazeteci.

Günday, 2008 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun oldu. Gazetecilik mesleğine üniversite yıllarında başlayan Günday, 2003-2005 yılları arasında CNN TÜRK’te, ardından 2005-2013 yılları arasında Doğan Haber Ajansında (DHA) görev yaptı.

Hangi medya kuruluşlarında çalıştı?

Selahattin Günday, DHA’daki görevinin ardından 2013 yılında Al Jazeera Türk’e geçti. Daha sonra Habertürk TV’de çalıştı.

Kariyerinin sonraki döneminde Haber Global’de yaklaşık dört yıl İstihbarat Şefi olarak görev yapan Günday, ardından Kanal D Haber’e geçti. Kanal D Haber İstanbul İstihbarat Servisi Müdürü olarak görev yaptı.

Kaşif Kozinoğlu'nun kayıp mektubunu 2011’de haberleştirdi

Selahattin Günday’ın ismi, Kaşif Kozinoğlu dosyasıyla yıllar önce gazeteci olarak da kesişti.

Günday, 2011 yılında Hürriyet’te, Kozinoğlu’nun ölümünden önce avukatı Hüseyin Derin Yarsuvat’a bir mektup yazdığını, ancak ölümünün ardından cezaevindeki eşyaları arasında söz konusu mektubun bulunamadığını haberleştirmişti.

Selahattin Günday neden gözaltına alındı?

10 Eylül 2026’da Kaşif Kozinoğlu dosyası kapsamında yürütülen soruşturmanın ikinci dalgasında 9 kişi gözaltına alındı. Listede Selahattin Günday’ın mesleği “muhabir” olarak yer aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, rutin sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Haberde, emniyetteki işlemlerin devam ettiği ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Günday’ın avukatı Hüseyin Ersöz ise müvekkilinin gözaltına alınmasının gerekçesini anlamlandırmakta güçlük çektiklerini ifade etti.