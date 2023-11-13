Selanikli sanayicilerle ilişkiler hızlanacak

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yılı nedeniyle G20 üyesi ülkelerin gençlik örgütlerinin liderlerini İstanbul’da ağırlayarak 100. Yılı birlikte kutlayan Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD),, bu kez 10 Kasım’da Atatürk’ün Selanik’te doğduğu evi ziyaret ederek, yapılan anma törenine katıldı.

Heyet daha sona Selanik Ticaret ve Sanayi Odası’nda Yunanlı iş insanları ile bir araya gelerek iş birliği ve yatırım ortamı hakkında bilgi aldılar. Yapılan etkinliğin çok faydalı olduğunu kaydeden TÜGİAD Başkan Gürkan Yıldırım, “Ziyaretteki amacımız iki ülke arasındaki ticaret hacminin geliştirilmesi, üyelerimizin özelliklerini, kabiliyetlerini muhataplarımıza iletmek ve iki ülke arasındaki iş birliği fırsatlarını değerlendirmekti.

TÜGİAD, 60’tan fazla sektörü temsil eden bir sivil toplum kuruluşu. Bu sene TÜGİAD’ın 37’nci yılı. Yanımızda olan arkadaşlarımızın içerisinde sağlık, hizmet, savunma sanayi, medya iletişim, inşaat gibi alanlarda hizmet veren firmalarımız var. Yaklaşık 25 milyar dolarlık bir ticaret hacmine sahibiz. Türkiye gayrisafi milli hasılasının yüzde 8’ine tekabül ediyor.

450 binin üstünde istihdam sağlıyoruz ve 60’tan fazla sektörü temsil ediyoruz. Kendilerine bunları aktardık. İki ülke arasındaki ticaret hacminin geliştirilmesi, üyelerimizin özelliklerini, kabiliyetlerini muhataplarımıza ilettik ve iki ülke arasında iş birliği fırsatlarını değerlendirdik. Yapılan görüşmelerde ilerisi için iş birliği anlamında olumlu adımların atılacağı sinyallerini verdi” diye konuştu.

“Lojistik ve turizmde işbirliği yapalım”

Başkan Yıldırım, amaçlarının Türkiye Cumhuriyeti'nin ihracatını artırma olduğunu dile getirdi. Yıldırım, “Yurt dışındaki paydaşlarımızla, üye olduğumuz STK ve konfederasyonlardaki etkin rolümüz ve üyelerimizin iş gücüyle, birçok faaliyeti hayata geçiriyoruz. Heyet ziyaretleri yapıyoruz. Resmi temaslarda bulunuyoruz.

Sayın, Cumhurbaşkanımızın da çizdiği vizyon doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılında, biz genç iş insanları olarak ihracat hacmine daha çok katkıda bulunacağız” açıklamasında bulundu. Selanik Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Panagiotis Menexopoulas da yaptığı konuşmada, Selanik’in Balkanlar ve Avrupa Birliği ülkeleri için bir köprü konumuna ulaştığını kaydederek, Lojistik ve turizm sektörleri başta olmak üzere birçok alanda Türk firmaları ile işbirliğine açık olduklarını dile getirdi.

“İngiltere ve Rus pazarını radarımıza aldık”

TÜGİAD Başkanı Gürkan Yıldırım, yurtdışı ziyaretlerinin devam edeceğini bilgisini verdi. Yıldırım, “Avrupa Birliği ülkeleri, Brüksel olacak, Dubai olacak. Türk Devletleri Konfederasyonu için start verdik. Buna çalışıyoruz. Bunun içerisinde 7 tane Türk devleti var. Hedefimiz, 300 milyonluk nüfusu olan bu bölgede, 4,5 trilyon dolar olan ticaret hacminden, Türk genç iş insanlarının daha fazla pay alması sağlamak ve sosyoekonomik ilişkilerin abulunmak. Akabinde Afrika'yı yine radarımıza aldık. İngiltere radarımızda, Rusya radarımızda. Yani nerede Türk genç iş insanı varsa TÜGİAD orada olacaktır” dedi.