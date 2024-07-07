Selçuk Bayraktar duyurdu: Akıncı Gözde Güdüm Kiti Atış Testi'ni başarıyla gerçekleştirdi

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Akıcı, Gözde Güdüm Kiti atış testini başarıyla gerçekleştirdi.

BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda başarılı test atışının görüntülerini paylaştı.

GÖZDE güdüm kiti nedir?

Aselsan’ın TÜBİTAK SAGE ile ortak olarak geliştirdiği GÖZDE Güdüm Kiti, 500 lb. MK-82 genel maksat bombalarını ANS/KKS ve Lazer Arayıcı Başlıklı (LAB) güdümlü mühimmata dönüştürerek sabit ve yüksek hızlı hareketli hedeflerin hassas vurulmasını sağlıyor.

GÖZDE Güdüm Kiti'nin genel özellikleri neler?

* Yüksek hassasiyet ile vuruş kabiliyeti

* Her hava şartında kullanılabilme

* Tümleşik KKS/ANS navigasyon

* At unut konsepti ile çalışabilme (LAB’sız kullanım

durumunda)

* Fırsat hedeflerine taarruz

* Modüler Lazer Arayıcı Başlık ile hareketli hedeflere karşı

etkin

GÖZDE Güdüm Kiti'nin teknik özellikleri neler?

Menzil : 28 km

İrtifa : 0- 40.000 ft (MSL)

CEP : < 3 metre

Güdüm : ANS/KKS/Lazer

Hedef : Sabit ve Hareketli Hedefler

GÖZDE Güdüm Kiti'nin teknik özellikleri neler?

Ağırlık (Bomba dahil) : 265 kg

Uzunluk : 2590 mm

Gözde Güdüm Kiti hangi platformlarda kullanıbiliyor?

F-16, F-4E/ 2020, Akıncı