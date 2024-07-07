Selçuk Bayraktar duyurdu: Akıncı Gözde Güdüm Kiti Atış Testi'ni başarıyla gerçekleştirdi
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar Akıncı'nın 'Gözde Güdüm Kiti Atış Testi'ni başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu. Aselsan'ın Tübitak Sage ile ortak geliştirdiği Gözde Güdüm Kiti yüksek hassasiyet ile vuruş kabiliyetine sahip. Her hava şartında kullanılabiliyor. Menzili ise 28 kilometre. İşte Gözde Güdüm Kiti'nin özellikleri...
Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Akıcı, Gözde Güdüm Kiti atış testini başarıyla gerçekleştirdi.
BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda başarılı test atışının görüntülerini paylaştı.
GÖZDE güdüm kiti nedir?
Aselsan’ın TÜBİTAK SAGE ile ortak olarak geliştirdiği GÖZDE Güdüm Kiti, 500 lb. MK-82 genel maksat bombalarını ANS/KKS ve Lazer Arayıcı Başlıklı (LAB) güdümlü mühimmata dönüştürerek sabit ve yüksek hızlı hareketli hedeflerin hassas vurulmasını sağlıyor.
GÖZDE Güdüm Kiti'nin genel özellikleri neler?
* Yüksek hassasiyet ile vuruş kabiliyeti
* Her hava şartında kullanılabilme
* Tümleşik KKS/ANS navigasyon
* At unut konsepti ile çalışabilme (LAB’sız kullanım
durumunda)
* Fırsat hedeflerine taarruz
* Modüler Lazer Arayıcı Başlık ile hareketli hedeflere karşı
etkin
GÖZDE Güdüm Kiti'nin teknik özellikleri neler?
Menzil : 28 km
İrtifa : 0- 40.000 ft (MSL)
CEP : < 3 metre
Güdüm : ANS/KKS/Lazer
Hedef : Sabit ve Hareketli Hedefler
GÖZDE Güdüm Kiti'nin teknik özellikleri neler?
Ağırlık (Bomba dahil) : 265 kg
Uzunluk : 2590 mm
Gözde Güdüm Kiti hangi platformlarda kullanıbiliyor?
F-16, F-4E/ 2020, Akıncı
Bayraktar #AKINCI ✈️🐳🚀— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) July 7, 2024
✅ 1️⃣ x GÖZDE Güdüm Kiti Atış Testi
🎯 Tam İsabet / Bull’s Eye
✅ 1️⃣ x GÖZDE Guidance Kit Firing Test@Baykartech 🤝 @SageTubitak 🤝 @Aselsan#MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷 pic.twitter.com/FtJnvjFI9W