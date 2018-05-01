Sendikalar, Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı

01 Mayıs 2018

Sendikalar yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Taksim Meydanına çelenk, Kazancı yokuşuna ise karanfil bıraktılar.

Türk-İş Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve KOOP-İş Genel Başkanı Eyüp Alemdar, "1 Mayıs, yoksulluğa, sömürüye, adaletsizliğe, sendikasızlaştırmaya karşı emekçilerin seslerini yükselttiği gündür." dedi.

Türk-İş üyesi bir grup, ellerinde kurum flamaları ve 1 Mayıs için hazırlanan çelenkle sloganlar atarak Gümüşsuyu'ndan Taksim Meydanı'na yürüdü.

Daha sonra Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakan grup, saygı duruşunda bulunarak 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenleri andı.

Burada kısa bir açıklama yapan Alemdar, katliamın üzerinden 41 yıl geçtiğini ama hayatını kaybedenlerin unutulmadığını söyledi.

Türkiye'yi karıştırmak, kardeş kavgasını körüklemek için karanlık güçlerin boş durmadığını belirten Alemdar, ülkenin birliği ve bütünlüğü için canını veren şehitleri bu vesileyle rahmetle andıklarını kaydetti.

Sendika üyeleri daha sonra Taksim Cumhuriyet Anıtı'na geçerek çelenk bıraktı. Burada da saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşı'nı okuyan grup bir süre 1 Mayıs'a ilişkin sloganlar attı.

Hak-İş İstanbul İl Başkanlığı korteji, Gümüşsuyu Caddesi'nden "Yaşasın 1 Mayıs İşçilerin Bayramı", "Hak-İş burada 1 Mayıs kutluyor", "Yaşasın özgürlük mücadelemiz", "Hak-İş nerede özgürlük orada", "Birleşe birleşe kazanacağız" sloganları atarak Kazancı Yokuşu'na yürüdü.

Hak-İş İstanbul İl Başkanlığı, 41 yıl önce hayatını kaybedenler anısına Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı. Daha sonra Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koyan grup, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.

"Askere zam, memura zam"

Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve TBMM'de görev yapan devlet memurları tarafından kurulan Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN) ile Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Kazancı Yokuşu'na karanfil, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakarak kutladı.

Gümüşsuyu'nda bir araya gelen sendika üyeleri, "Memuruz haklıyız, kazanacağız", "Askere zam, memura zam", "Yaşasın 1 Mayıs" sloganları atarak Kazancı Yokuşu'na yürüdü. Buraya karanfil bırakan katılımcılar, 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenleri andı.

Gruptakiler buradan Taksim Cumhuriyet Anıtı'na geçti. Anıta kırmızı beyaz karanfillerle "1 Mayıs" yazılı çelengi bırakan katılımcılar, saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı'nı söyledi.

Sendika üyeleri, hakları ihlal edildiği gerekçesiyle ağızlarına siyah bantla kapatarak susma haklarını kullandıklarını ifade etti.

Kaynak: AA