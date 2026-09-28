Sermaye piyasası soruşturmasında yeni operasyon: 6 gözaltı, 3 yakalama kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürüttüğü soruşturmada Destek Holding AŞ ve Özata Gemicilik şirketleriyle bağlantılı 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma yeni gözaltılarla genişledi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturma kapsamında Destek Holding AŞ ve Özata Gemicilik şirketleriyle bağlantılı 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Düzenlenen operasyonlarda 7 şüphelinin tamamı yakalandı.
Açıklamaya göre Altuğ Kantarcı, Özgür Akayoplu, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş, Azize Binnur Tosun ve Ali Çil yakalandı.
Firar durumda olduğu belirtilen Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay ve İskender Balcı hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.