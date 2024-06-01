"Siber saldırıların zararı bilişim sektörünün değerinden büyük"

Rahmi Aktepe, bilişim sektörünün dünyada ve Türkiye'de geldiği yeri ve siber güvenlik saldırılarının neden olduğu zararı açıkladı. Aktepe, "Bugün gelinen noktada bilişim dünyada 5 trilyon, Türkiye’de ise 2023 rakamlarıyla 409 milyar liralık bir sektör." dedi. Yazılımda yapılan ihracat 2022’de 3,5 milyar dolarken 2023’te 5 milyar dolara çıktığını belirten Aktepe, “2030’da ise 15 milyar doları geçmesi bekleniyor” bilgisini verdi.

Siber saldırıları sıfırlamak mümkün görünmüyor

Siber güvenlik saldırılarının dünyaya verdiği zarara değinen Aktepe, şu değerlendirmede bulundu:

"Siber güvenlik saldırılarının dünyada verdiği zarar çok büyük. Dünyadaki bilişim sektörü, 5 trilyon dolar. Bu siber saldırıların verdiği zarar 8 trilyon dolar. 2025 yılında bunun 10 trilyon dolar olacağı varsayılıyor. Yani bu hakikaten çok büyük bir rakam ve bunun üzerinde çok durmamız lazım. Ama teknolojinin gelişme sürecine baktığımda yapay zeka nasıl kullanılırsa kullanılsın bunu sıfır noktasına getirmek mümkün değil. Mümkün de olmayacak. Dolayısıyla insanlarımızı buna göre farkındalık eğitimleriyle yetiştirmek zorundayız."