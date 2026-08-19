Siber saldırının faturası ağır oldu! KVKK'dan tedbir almayan şirkete ceza

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Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), fidye yazılımı saldırısına uğrayan otomotiv güvenlik ve elektronik sistemleri üreticisi bir şirkete, kişisel verilerin korunması için gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle 500 bin lira idari para cezası verdi.

Karara konu olay, şirketin sunucularına fidye yazılımı bulaşmasıyla ortaya çıktı. Saldırıda sistemlerdeki bazı dosyalar şifrelenirken kişisel verilere de yetkisiz erişim sağlandı. Saldırganların ele geçirdikleri bazı şirket verilerini internette yayımladığı belirlendi.

İhlalden, müşteri ve tedarikçi temsilcilerine ait kimlik ve iletişim bilgilerinin yanı sıra şirketin mevcut ve eski çalışanlarına ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerinin, izin kayıtları ile bazı sağlık verilerinin etkilendiğini belirten şirket, KVKK'ya, ihlalden etkilenen kişilere e-posta yoluyla bildirimde bulunduğunu iletti.

Saldırıda, hizmet sağlayıcının hesabı kullanıldı

KVKK, ihlale ilişkin incelemesinde, saldırının, şirketin insan kaynakları yazılım hizmeti aldığı bir hizmet sağlayıcısına ait kullanıcı hesabının ele geçirilmesiyle başlamış olabileceğini değerlendirdi.

İncelemede, veri sorumlularının, hizmet aldıkları veri işleyenlerin de yeterli güvenlik tedbirlerini uyguladığından emin olmakla yükümlü olduğuna işaret edildi.

Bu kapsamda KVKK, gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınmadığı gerekçesiyle şirkete 500 bin lira idari para cezası verdi.

Kararda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda "veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere aykırı hareket edilmemesinin" hüküm altına alındığı hatırlatılarak, şirketin, bilgi sistemlerinin düzenli izlenmemesi, ağ üzerindeki olağan dışı hareketlerin zamanında tespit edilememesi ve kötü amaçlı yazılımlara karşı yeterli korumanın sağlanamaması nedeniyle kişisel veri güvenliği