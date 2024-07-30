Sıcaklıkla artan ozon kirliliği sağlığı tehdit ediyor
Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemi, yüksek sıcaklıkların mevsimsel ozon kirliliğini artırdığını bildirdi. Sıcaklık ve ısı dalgalarındaki son yükselmeyle birlikte, 29 Temmuz ile 4 Ağustos arasında Batı ve Güney Avrupa'daki çeşitli bölgelerde yüksek yüzey ozon konsantrasyonları, AB hava kalitesi mevzuatı tarafından belirlenen sınır değerlerini sağlığı tehdit edecek ölçüde aştı.
Copernicus uydu izleme sistemi, yüksek sıcaklıkların Avrupa genelinde mevsimsel ozon kirliliğini arttırdığını bildirdi.
Özellikle, Kuzey İtalya'daki Po Vadisi, Fransa'nın başkenti Paris, Belçika, Hollanda, Lüksemburg ve Almanya'da en yüksek yüzey ozon konsantrasyonları gözlemleniyor. Bu durumun özellikle yaz aylarında akciğer sağlığını tehdit ettiğinin kaydedildi.
Copernicus Atmosfer İzleme Servisi (CAMS) Müdürü Laurence Rouil, "Değişen iklim nedeniyle sıcaklıklar arttıkça, yetkililerin sağlık risklerini ve çevresel etkileri azaltmak için uygun önlemlerle derhal yanıt vermesini sağlamak giderek daha önemli hale geliyor" ifadelerini kullandı.