Sigara satışına ilişkin soru işaretlerine Bakan Memişoğlu'ndan yanıt

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, NSosyal hesabından "Bu gördüğümüz tablo, önlenebilir bir yıkımdır" başlığıyla bir paylaşım yaptı. Tütünle mücadele çalışmalarını anlatan Memişoğlu, gündemdeki düzenlemelere ilişkin soru işaretlerine de yanıt verdi.

Tütünün yol açtığı tahribatın yalnızca bireysel bir tercih olarak görülemeyeceğini, toplumun ortak yükü olduğunu belirten Memişoğlu, önceliklerinin yaş doğrulamasıyla 18 yaş altına tütün ürünü satışını önlemek olduğunu vurguladı.

Yaş doğrulaması için elektronik sistemler de gündemde

Memişoğlu, çocukları tütünün zararlı etkilerinden korumak amacıyla değerlendirilen seçeneklere ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Açıklamalarımız üzerindeki soru işaretlerini anlıyorum. Vatandaşlarımız müsterih olsun, önceliğimiz 18 yaş altındaki çocuklarımıza yaş doğrulaması yaparak tütün ürünü satışını önlemek ve onları tütünün zararlı etkilerinden korumaktır. Bu doğrultuda mahremiyeti gözeten, kişisel verileri koruyan ve uygulama kolaylığı sağlayan elektronik sistemler dahil bütün seçenekleri değerlendiriyor, yeni kanun taslağımızı ve mevzuatımızı da bu çerçevede ele alıyoruz."

Sigara içmeyenlerin temiz hava hakkına dikkat çekti

Paylaşımında sosyal alanlarda yaşanan sorunlara da değinen Memişoğlu, sigara içmeyen milyonlarca vatandaşın hassasiyetini ve temiz hava hakkını önemsediklerini belirtti. Bu alanlardaki mağduriyetleri gidermeye yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Başta gençler olmak üzere toplumu tütünün yıkıcı etkilerinden korumayı, daha sağlıklı ve rahat nefes alınabilen bir Türkiye oluşturmayı amaçladıklarını ifade eden Memişoğlu, "Unutmayalım, tütünle mücadele hepimizin mücadelesidir" mesajını verdi.