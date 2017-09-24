Sığınmacıların bayram dönüşü sürüyor

24 Eylül 2017

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşleri hafta sonunda da devam etti.

Esselame Gümrük Kapısı'ndaki işlemlerinin ardından Suriye plakalı otobüslerle Öncüpınar Gümrük Kapısı'na getirilen Suriyeliler, burada Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrolün ardından Türkiye'ye giriş yaptı.

Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü yetkilileri, 5 Eylül'den bu yana yaklaşık 36 bin Suriyelinin Türkiye'ye giriş yaptığını, bugün 2 bin kişinin daha giriş yapmasının beklendiğini bildirdi.

Suriyeli Ali Osman Muhammed, yaklaşık 1,5 yıl sonra bayram için ülkesine gitmenin sevincini yaşadığını belirtti.

Suriye'de yaşamın tahmin edildiği gibi zor olmadığını ifade eden Muhammed, Türk askerinin müdahalesi sonrası bölgeye huzur ve güven geldiğini söyledi.

Öte yandan Suriyelilerin Türkiye'ye dönüş yapmaya başlaması ve ülkenin çeşitli bölgelerinden gönderilen insani yardım malzemelerini taşıyan tırlar, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda kısa süreli yoğunluğa neden oldu.

Kurban Bayramı dolayısıyla 55 bin 200 Suriyeli ülkesine gitmişti.

Kaynak: AA