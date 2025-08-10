Silivri depremini bilen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Balıkesir'i de uyarmış

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19.53'te 6,1 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedilirken, Sındırgı merkezde bir bina, çevre ilçeler ve köylerde de bazı yapıların yıkıldığı öğrenildi.

AFAD'ın verilerine göre 6,1'lik depremin ardından 4 üstü 4 artçı daha kaydedildi. Bölgeden can kaybı haberi gelmemesi tek teselli olurken, vatandaşlar hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyarıldı.

Sarsıntının dehşetiyle sokaklara fırlayan Balıkesirliler, geceyi yine bahçe ve parklarda geçirmeye hazırlanırken Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un günler önceden bölge için uyarı yaptığı ortaya çıktı.

“Asıl tehlike Balıkesir'de"

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ise 16 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Gönen-Yenice ve Sarıköy fay hatlarına işaret ederek asıl tehlikenin Marmara'da değil Balıkesir'de olduğunu söylemişti.

Üşümezsoy'a göre Balıkesir sınırlarında yer alan Sarıköy Fayı, 1953'teki Yenice-Gönen depreminden bu yana büyük stres biriktiriyordu. Güney Marmara'da deprem tehdidinin büyüdüğüne işaret eden Üşümezsoy, bölgede güçlü bir deprem yaşanabileceği konusunda uyarmıştı.

"İki tane 7'lik deprem olabilir"

Yine Prof. Dr. Şener Üşümezsoy 30 Nisan'da yaptığı başka bir açıklamada da Balıkesir ve Çanakkale'yi işaret ederek 7 büyüklüğünde deprem uyarısında bulunmuştu.

23 Nisanda yaşanan 6,2'lik Silivri depremini de doğru tahmin eden Üşümezsoy, 50 yıl içinde Bandırma ve Çanakkale'yi etkileyecek 7'nin üzerinde deprem olabileceğini belirtmiş, bölgedeki son depremlere ve fayların stres birikimlerine işaret ederek şöyle demişti:

"Yenice-Gönen fayında bir deprem var. Bunun önünde ve arkasındaki faylarda risk var. İki tane 7'lik deprem olabilir. Biri Kaz Dağları'ndan güneye doğru. Evciler'de iki fayın birleştiği yerde depremsellik gösteriyor. Biri Yunanistan'da Sekizos fayı. Orada 1980 yılında iki tane 7'lik deprem oldu. Bu tarafta da Biga yarımadasında olabilir.”