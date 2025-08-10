Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19.53'te 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem, Balıkesir merkezin yanı sıra İzmir, Kütahya, Yalova, İstanbul, Manisa, Uşak, Aydın, Eskişehir, Sakarya Yalova ve Tekirdağ'da da hissedildi.

23:36: Yerlikaya: Bir kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya deprem bölgesinde açıklama yaptı. Yerlikaya depremde bir kişinn hayatını kaybettiğini açıkladı. Yerlikaya 68 mahallede 16 binanın yıkıldığı ve 29 yaralının olduğu bilgisini verdi.

23: 10 Başkan Akın: Bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın enkaz altında kalan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

22:45 Erden Köybaşı: Bir kişi hayatını kaybetti

CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı katıldığı televizyon programında depremde bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

22:26 AFAD: 20 artçı sarsıntı meydana geldi

AFAD Başkanlığı, depremin ardından 0 ila 3 arası 15, 4 ila 5 arası ise 5 olmak üzere toplam 20 artçı depremin meydana geldiğini bildirdi.

21.52 Yıkılan binadan bir yaralı çıkarıldı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazından bir kişi daha kurtarıldı. Binadan kurtarılanların sayısı 5'e yükseldi

21:34 Kurum: Hasar tespit çalışmalarını yaptık teyakkuz halindeyiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası ekiplerimiz sahada hasar tespit çalışmalarını yapıyorlar. Bütün birimlerimizle teyakkuz halindeyiz, gelen ihbarları tek tek değerlendiriyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızın hasarlı binalara girmemelerini önemle rica ediyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun."

21:33 Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın: Can kaybı yok

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, şu ana kadar ellerine ulaşan bilgiye göre herhangi bir can kaybının olmadığını bildirdi.

Sındırgı ilçesine doğru seyir halinde olduğunu anlatan Akın, şöyle konuştu:

"Az sonra vali beyle beraber ilçe merkezinde olacağız. Beraber bölgelerde olacağız. Ekiplerimizin hepsini oraya yönlendirdik. Ekiplerimiz, arama, kurtarma ve tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Temennimiz herhangi bir can kaybının olmaması yönünde. Şu ana kadar elimize ulaşan bilgiye göre şükürler olsun herhangi bir can kaybımız yok."

Yıkım ihbarı almadık

Akın, şu ana kadar Balıkesir'in diğer ilçelerinden herhangi bir yıkım ihbarı almadıklarını belirterek, "Gerekli açıklamayı orada hep beraber yapacağız. Kriz masası oluşturuldu. Oraya doğru gidiyoruz. Sorumlu hareket etmemiz lazım. Tüm imkanlarımızı seferber ettik. Sağ olsunlar, diğer belediyelerimiz de çalışmalara destek veriyor." diye konuştu.

21.30 Bakan Yerlikaya: 2 vatandaş kurtarıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırga ilçesinde meydana gelen depremde yıkılan bir binadaki 2 vatandaşın kurtarıldığını açıkladı. Bakan Yerlikaya "Sındırgı ilçemizde bir bina yıkılmıştır. Bina içindeki 2 vatandaşımız kurtarıldı, 2 vatandaşımızı kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Çevre köylerde jandarmamız tarama çalışmalarına devam etmektedir. Gelişmelerden bilgi verilecektir" ifadelerini kullandı.

20: 19 Uraloğlu: Ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yok

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, deprem sonrası ilk belirlemelere göre ulaşım akslarında herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini duyurdu.

"İlk belirlemelere göre ulaşım akslarımızda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Ekiplerimiz sahada tarama faaliyetlerini sürdürmektedir. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun."

21:15 Bakan Memişoğlu: 4 yaralının tedavileri devam ediyor

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Memişoğlu, "Depremde şu ana kadar 4 yaralının tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürmekte, süreci tüm ilgili kurumlarımızla yakından takip etmekteyiz" ifadelerini kullandı.

21:07 AFAD: 3'ün üzerinde 7 artçı deprem meydana geldi

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Deprem Manisa, İzmir, Uşak ve Bursa illerinde hissedilmiştir. Şu ana kadar büyüklüğü 3 üzerinde toplam 7 artçı deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla, saha taramaları devam etmektedir. Çanakkale, İzmir, Afyonkarahisar, Uşak, Bursa, Sakarya, Kütahya, Bilecik, Manisa, Kocaeli AFAD İl Müdürlüklerinden arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere personel ve araç sevki yapılmıştır. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alınmış olup, tüm afet gruplarının temsilcileri AFAD Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde toplanacaktır. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Gelişmeler takip edilmektedir."

21:01 Sındırgı Belediye Başkanı: Can kaybımız yok

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, ilçede yıkılan binadan 6 kişiden 4'nün çıkarıldığını, 1 kişiye ulaşıldığını, 1 kişinin de arandığını açıkladı. İzmir, Manisa ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin bölgede bir merkez kuracağını bildiren Sak, "Yüzde 60-70 oranında köylere de ulaştık. Oralarda da yıkım var ancak şu an can kaybımız yok" dedi.

20:59 Bölgeye mobil baz istasyonları yönlendirildi

Bakan Uraloğlu, depremin ardından "Haberleşme noktasında bir kesinti söz konusu olmayıp ihtiyaten mobil baz istasyonları bölgeye yönlendirilmiştir" dedi.

20:45 - Artçı sarsıntılar sürüyor

Sındırgı'daki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. 6,1'lik depremin ardından büyüklükleri 3.7, 4.6, 4.1, 4 ve 3.4 olan artçı sarsıntılar oldu.

20.43 - "İki kişiyi kurtarma çalışmamız sürüyor"

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, deprem nedeniyle 10'un üzerinde bina yıkıldığı ihbarı geldiğini, enkaz altından iki kişinin kurtarılma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Belediye Başkanı Sak, merkezde yıkılan bir binadan 4 kişinin kurtarıldığını, iki kişinin kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Birçok mahalleden ihbarlar geldiğini belirten Sak, can kaybıyla ilgili bir bilginin olmadığını aktardı.

20:30 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'de meydana gelen ve bölge illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletti. Erdoğan, "(Balıkesir) İlk andan itibaren ilgili tüm kurumlarımız harekete geçmiş olup gereken adımları atmaktadır. Biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz" dedi.

20:05: Bakan Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremle ilgili an itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmadığını bildirdi.

Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19.53'te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Balıkesir Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Anbean takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

20:07 3.5 ile sallanmıştı

AFAD saat 18.05'te Balıkesir'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 9.69 kilometre olarak açıklandı.

20:01 AFAD duyurdu

AFAD, saat 19.53'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin derinliği 11 kilometre olarak ölçüldü.