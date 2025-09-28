Simav Fayı yeniden mi hareketleniyor? Süleyman Pampal Kütahya depremini değerlendirdi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin 8,4 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.

"Anormal hareketli bölge"

Deprem sonrası açıklamalarda bulunan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, sabah saatlerinde Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem olduğunu hatırlatarak, "Muhtemelen o bölgede oluyor. Zaten sürekli oluyor. 6,1'lik depremin üzerinden on bini buldu sanıyorum artçı oldu. Bölge anormal hareketli bir bölge" ifadelerini kullandı.

Pampal, Sındırgı fayının kırıldığını belirterek, "15-20 kilometrelik kısım kırıldı, artçılar olmaya devam diyor. 5’i bulan artçılar oldu. Güneye doğru bayağı geniş bir alanda gizli örtülü fayların bulunduğu anlaşılıyor" dedi.

"Lav hareketleriyle ilgili depremler olabilir"

Bu bölgedeKİ depremlerin kaynağının tartışıldığını söyleyen Pampal, "Ege bölgesinde, Ege denizi içinde Girit, Rodos hattının levha sınırı kuzeyinde meydana gelen deprem fırtınasının devamı niteliğinde, Karada da hem Yunanistan tarafında hem Türkiye tarafında bu levha sınırının kuzey kesimlerinde lav hareketleriyle ilgili birtakım depremlerin, sismik aktivitenin olduğunu varsaymak mümkün" ifadelerini kullandı.

2011'de 6 büyüklüğünde deprem üretmişti

Ege Bölgesi'ndeki depremlerin kaynağına da değinen Pampal, Girit-Rodos hattının kuzeyinde meydana gelen sismik hareketlerin karada da etkili olduğunu söyledi. Pampal, "Simav Fayı 2011'de kırıldı 6 büyüklüğünde deprem üretti. Simav fayı üzerinde deprem olmuş. Sındırgı'nın yakın batısı, aynı fay. Simav fayının doğuya doğru devamı. Batı'da Sındırgı kısmı kırıldı şimdi doğuya doğru Simav civarında 2011'de 6 büyüklüğünde deprem üretmişti. Simav fayzonu dediğimiz fayzonu bu. Sındırgı'dan başlıyor, Afyon'a kadar devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.