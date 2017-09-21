Şimşek: Alman şirketler kaygılanmasın
Şimşek, DW'nin haberine Twitter üzerinden "Alman şirketlerinin kaygılanması için bir sebep yok" yanıtını verdi.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Alman şirketlerinin kaygılanması için bir sebep olmadığını söyledi.
Şimşek, Deutsche Welle'nin (DW) haberine twitter üzerinden verdiği yanıtta, "Alman şirketlerinin kaygılanması için bir sebep yok. Satınalma gücü paritesiyle dünyanın 13. büyük ekonomisini ihmal etmeleri rasyonel olmaz" dedi.
DW'nin bugün yayınladığı bir haberde, "Türkiye ile Almanya arasındaki siyasi gerginlik iş dünyasında huzursuzluğa yol açıyor. Alman şirketler Türkiye'deki siyasi ortamın yeni yatırımlar konusunda önemli riskler barındırdığı görüşünde." ifadelerine yer verilmişti.