Sinan Oğan çekilme iddialarına ilişkin açıklama yaptı

Sinan Oğan hakkında çıkan asılsız iddialara karşı sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Oğan'ın paylaşımı şu şekilde:

Daha yeni başladık, isteyen varsa bizim lehimize çekilebilir!

"Türk milletinin aziz evlatları, sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Son günlerde bize dönük artan provokasyon duyumları üzerine seçimin son günü herhangi bir olay yaşamak istemedik. O sebeple de bu akşam İstanbul’dayım. Haber Türk Tv’de. Yarın Ankara’da olacağım. Bize katılımlar bekliyoruz. Ankara’da olacağız. Lütfen bizim dışımızdaki hiçbir açıklamaya itibar etmeyiniz."